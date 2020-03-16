Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan Coranavirüs (COVID-19) hastalığı ile ilgili olarak; “virüsün ülkemizde de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı” yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımların görüldüğü vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda; 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir.

Bu şüphelilerden 19’u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir.