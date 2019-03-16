Asım Bayram cinayetiyle ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Asım Bayram'ın cenazesinin ortaya çıkarılmasının ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin cinayeti itiraf ettiği ve "Yüklü miktarda para bekliyorduk. Adam bedavaya gitti" sözleri şoke etmişti. Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, cesedi 8 parçaya bölünmüş halde toprağa gömülü bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın (82) dini nikahlı yaşadığı Ferluga K. (60),kalacak yeri olmadığı gerekçesiyle sığınma evine yerleştirildi.

DHA'nın haberine göre, Kepez'de kayıp olarak aranırken, ormanlık alanda cesedi 8 parçaya bölünmüş halde toprağa gömülü bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın (82),olayla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan dini nikahlı yaşadığı Ferluga K., polise başvurarak kalacak yeri olmadığını belirtti ve yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Ferluga K., Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kadın sığınma evine yerleştirildi.

ASIM BAYRAM CİNAYETİLE İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu Mevlüt Bayram, 22 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğünü arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, çok sayıda gayrimenkul sahibi olan Bayram'ın kaybolduğu gün yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmaya gittiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelediğinde ise üzerine 600 bin TL olan ve 07 GN 817 plakalı otomobiliyle yola çıkan Asım Bayram'ın Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda görüldüğünü tespit etti. Söz konusu alanda 25 Şubat'ta arama yapıldı, ancak sonuç alınamadı.

Polis ekipleri, 11 Mart'ta da Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Döşemealtı Ekşili Göleti'nde dalgıçlar, yaşlı adamın otomobilini ararken, çevrede de dedektör köpekler ile Asım Bayram'ın izi sürüldü. Drone'ların da kullanıldığı arama kapsamında Varsak bölgesindeki ormanlık alanda önceden belirlenen noktalar tarandı.

Kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda Bayram'ın cesedi, 8 parçaya bölündükten sonra toprağa gömülmüş halde bulundu. Yapılan otopside, Asım Bayram'ın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, cesedinin 8 parçaya ayrılıp, derin dondurucuda şoklandıktan sonra toprağa gömüldüğü belirlendi.

POLİS OPERASYON YAPTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 12 Mart Salı günü yaptıkları operasyonla cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Murat Güneş, Mevlüt Sağlam ve Medeni Öztaş çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Ç.K., C.Y. R.Y., Ö.T. ve S.B.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Asım Bayram'ın dini nikahlı yaşadığı Ferluga K. de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

ASIM BAYRAM CİNAYETİ: "ADAM BEDAVAYA GİTTİ"

İş adamı Asım Bayram’ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.G, M.Ö. ve M.S.'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlandı.

Şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda para bulunduğunu düşündükleri yaşlı adamı, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesindeki bir eve götürdükleri, burada şüphelilerden M.Ö.'nün Bayram'ın kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Bayram'ın üzerinde çıkan 120 lirayı aldıkları ileri sürülen şüphelilerin, daha sonra cesedi bıçak ile 8 parçaya ayırıp dikkat çekmemek amacıyla çöp poşetlerine koyarak apartmanın bodrumunda sakladıkları öğrenildi.

Şüphelilerin poşet içindeki ceset parçalarını gömmek için Kepez ilçesindeki ormanlık alanlarda keşif yaptığı, bir gün sonra ise belirledikleri alana yaklaşık 50 santimetre derinliğe gömdükleri belirtildi.

"YÜKLÜ MİKTARDA PARA BEKLİYORDUK"

Şüphelilerin polisteki ifadesinde, "Asım Bayram çevresinde hep üzerinde ve otomobilinde yüklü miktarda parası olduğunu söylüyormuş. Bunu duyduk. Yüklü miktarda para bekliyorduk. Umduğumuzu bulamadık. Adam bedavaya gitti." dediği öğrenildi.

Yaşlı adama ait otomobili şüphelilerden 4 bin liraya satın alarak parçalayıp sattıkları iddiasıyla da 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler de ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARA DOLU ÇANTA MUAMMASI

Akrabalarının Asım Bayram'a ait olduğu ifade edilen içi para dolu çantanın kayıp olduğunu söylemeleri üzerine belirtmesi üzerine gözaltına alınan yaşlı adamın imam nikahlı eşi F.K.'da ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K.'nın savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

M.G.’nin 14 yıl önce Kemer ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ve 10 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi.