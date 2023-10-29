Aşırı kahve içerseniz vücudunuzda bunlar görülebilir
Enerjinizi yerine getirmek için tükettiğiniz kahve birkaç bardak ardından bağımlılık yapabilen bir içeceğe dönüşebilir. Fazla kahve tüketimi de vücudunuzda istenmeyen radikal değişikliklere neden olabilir. İşte aşırı kahve tüketiminin vücudunuza etkisi.
1. CİLDİNİZ DAHA HIZLI YAŞLANIR
Kahve cildinizde zararlı serbest radikalleri koruyan antioksidanlar açısından zengin bir içecek olsa da çok fazla tüketmek hücrelerde bulunan kolajeni azaltabilir. Kolajen daha dolgun vegenç bir cilt görünümü sağlar. Çok fazla kafein tüketmek ise cildinizin elastik yapısının bozulmasına neden olurken ince çizgilerin belirginleşmesini sağlar.
2. BAŞ AĞRISI
Her ne kadar pek çok kişi kahvenin baş ağrısını geçireceğini düşünse de durum daha da kötüleşebilir. Kafein daha sık idrara çıkmanıza neden olur ve bu durum vücudunuzun susuz kalmasını sağlar. Baş ağrısı sıvı tüketiminin azlığından dolayı kaynaklanabilir.
3. MİDENİZ BOZULABİLİR
Fazla kahve tüketmek tuvalete sık gitmenize neden olabilir. Kahve asidik olduğu için mide zarını tahriş eder ve kramplara neden olur bu durumda ishali açığa çıkarır.