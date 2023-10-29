Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Aşırı kahve içerseniz vücudunuzda bu rahatsızlıklar çıkabilir

        Aşırı kahve içerseniz vücudunuzda bunlar görülebilir

        Enerjinizi yerine getirmek için tükettiğiniz kahve birkaç bardak ardından bağımlılık yapabilen bir içeceğe dönüşebilir. Fazla kahve tüketimi de vücudunuzda istenmeyen radikal değişikliklere neden olabilir. İşte aşırı kahve tüketiminin vücudunuza etkisi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 23:03 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1. CİLDİNİZ DAHA HIZLI YAŞLANIR

        Kahve cildinizde zararlı serbest radikalleri koruyan antioksidanlar açısından zengin bir içecek olsa da çok fazla tüketmek hücrelerde bulunan kolajeni azaltabilir. Kolajen daha dolgun vegenç bir cilt görünümü sağlar. Çok fazla kafein tüketmek ise cildinizin elastik yapısının bozulmasına neden olurken ince çizgilerin belirginleşmesini sağlar.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        2. BAŞ AĞRISI

        Her ne kadar pek çok kişi kahvenin baş ağrısını geçireceğini düşünse de durum daha da kötüleşebilir. Kafein daha sık idrara çıkmanıza neden olur ve bu durum vücudunuzun susuz kalmasını sağlar. Baş ağrısı sıvı tüketiminin azlığından dolayı kaynaklanabilir.

        3

        3. MİDENİZ BOZULABİLİR

        Fazla kahve tüketmek tuvalete sık gitmenize neden olabilir. Kahve asidik olduğu için mide zarını tahriş eder ve kramplara neden olur bu durumda ishali açığa çıkarır.

        4

        4. TIRNAKLARINIZDA KALSİYUM EKSİKLİĞİ GÖRÜLEBİLİR

        Fazla kahve içmek kendinizi gergin hissetmenize neden olur ve demir emilimini engeller. Tırnaklarınız kalsiyum eksikliğinden dolayı olması gerekenden daha beyaz gözükebilir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        10/10'luk Fener!
        10/10'luk Fener!
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi