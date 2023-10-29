Haberler Sağlık Aşırı kahve içerseniz vücudunuzda bu rahatsızlıklar çıkabilir

Aşırı kahve içerseniz vücudunuzda bunlar görülebilir Enerjinizi yerine getirmek için tükettiğiniz kahve birkaç bardak ardından bağımlılık yapabilen bir içeceğe dönüşebilir. Fazla kahve tüketimi de vücudunuzda istenmeyen radikal değişikliklere neden olabilir. İşte aşırı kahve tüketiminin vücudunuza etkisi. Habertürk Giriş: 29.10.2023 - 23:03 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:03 facebook

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1. CİLDİNİZ DAHA HIZLI YAŞLANIR Kahve cildinizde zararlı serbest radikalleri koruyan antioksidanlar açısından zengin bir içecek olsa da çok fazla tüketmek hücrelerde bulunan kolajeni azaltabilir. Kolajen daha dolgun vegenç bir cilt görünümü sağlar. Çok fazla kafein tüketmek ise cildinizin elastik yapısının bozulmasına neden olurken ince çizgilerin belirginleşmesini sağlar.

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2. BAŞ AĞRISI Her ne kadar pek çok kişi kahvenin baş ağrısını geçireceğini düşünse de durum daha da kötüleşebilir. Kafein daha sık idrara çıkmanıza neden olur ve bu durum vücudunuzun susuz kalmasını sağlar. Baş ağrısı sıvı tüketiminin azlığından dolayı kaynaklanabilir.