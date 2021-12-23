Aşırı sağcı grubun 'şarbon' iddiası 0:00 / 0:00

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Aralık ayı başında Teksas'ta düzenlenen ve aşırı sağcıların katıldığı 'ReAwaken America' etkinliğini düzenledi. Etkinliğe eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Michael Flynn aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones da konuşmacı olarak katıldı. Ancak etkinliğin ardından pek çok kişide COVID-19 benzeri hastalık belirtileri ortaya çıktı.

Kısa süre sonra etkinliğe katılan grup bunun COVID-19 değil 'şarbon' kaynaklı olduğunu öne sürdü. Toplantıya katılan aşırı sağcı Joe Oltmann, Pazar günü bir şarbon saldırısının kurbanı olduğunu iddia ederek "Görünüşe göre bir şarbon saldırısı olabilecek şey yaşıyorum" dedi. Mesaj çeşitli gruplarda hızla yayıldı ve yüz binlerce kişi görüntüledi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Daily Beast'in haberine göre, Oltmann ile ReAwaken America etkinliği sırasında yakın temasta bulunan Jovan Pulitzer da şarbon zehirlenmesine yakalanmış olabileceğini ifade edince panik ortamı oluştu.

Komplo teorisyenlerinin paylaşımları kısa sürede gündem olurken kısa süre içerisinde Twitter'da da 'şarbon' kelimesi gündem oldu.

Olayın büyümesi üzerinde yetkili birimler açıklama yayımlayarak etkinliğin bulunduğu ortamda veya yakın çevresinde hiçbir şekilde 'şarbon'a benzer şüpheli madde görülmediği belirtildi. Katılımcıların aşı karşıtı da olması nedeniyle bir kısmının COVID-19'a yakalandığı ifade edilerek alarma sebep olacak neden olmadığı duyuruldu.

ABD'de daha hızlı yayılan Omicron vakalarının artması nedeniyle bazı eyaletler önlemleri yeniden devreye sokmuştu.