İsrail'de aşırı sağcılar Filistinlilere saldırdı 0:00 / 0:00

AA

Batı Şeria'daki El Halil kentinin Eski Şehir semtinde, "Hazreti Sare Günü"nü kutlayan Yahudi yerleşimciler, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki kutlamalar sırasında taşkınlık yaptı. Ben-Gvir öncülüğündeki yerleşimciler, Filistinlilere saldırdı.

Bölgede İsrail'in ihlallerini takip eden Filistinli aktivist Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Binlerce Yahudi yerleşimci İsrail ordusu korumasında ve Ben-Gvir öncülüğünde Eski Şehir'i basarak Filistinlilere, dükkanlarına ve araçlarına saldırdı." dedi.

Onlarca Filistinlinin darbedildiğini ve taşlandığını aktaran Cabir, İsrail askerlerinin de yerleşimcilere karşı koyan bazı Filistinlileri gözaltına aldığını ifade etti.

Cabir, yerleşimcilerin dün geceden itibaren Eski Şehir'e, Harem-i İbrahim Camisi'ne gelerek Yahudi bayramı dolayısıyla kutlamalar ve taşkınlıklar yaptığını söyledi.

Öte yandan yerleşimcilerin kutlamalarından dolayı Eski Şehir çevresinde konuşlanan İsrail ordusu, burada toprak ve demir barikatlar kurdu.

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Yahudilerce kutsal sayılan "Hazreti Sare Günü" gerekçesiyle Filistinlilere kapatma kararı almıştı.

Filistin Vakıflar Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail yönetiminin Harem-i İbrahim Camisi'ni 18 Kasım Cuma günü ikindi vaktinden 19 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerine kadar Filistinlilere kapatma kararı aldığı duyurulmuştu.

Açıklamada İsrail'in, Yahudi bayramlarını Filistinlilere karşı bir baskı aracı olarak kullandığı, toplu cezalandırma uyguladığı, kutsal mekanlara ulaşımlarını engellediği ve askeri kontrol noktalarındaki uygulamalarını sıkılaştırdığı belirtilmişti.

HAREM-İ İBRAHİM CAMİSİ

Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.