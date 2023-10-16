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        Haberler Sağlık Aşırı tüketildiğinde zehirleyen hatta öldürebilen yiyecekler!

        Aşırı tüketildiğinde zehirleyen hatta öldürebilen besinler

        "Her şeyin fazlası zarar" sözü aslında sadece bir atasözü değildir. Bazı besinler aşırı miktarda tüketildiği zaman zehirleyebilir hatta öldürebilir. İşte gereğinden faza tüketildiğinde zehirleyen yiyecekler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:38
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        1

        OLGUNLAŞMAMIŞ ŞEFTALİ

        Fazla tüketildiği zaman ishal gibi hastalıklara neden olabilir.

        2

        OLGUNLAŞMAMIŞ KAYISI

        Kayısı fazla tüketildiğinde hem ishale neden olur hem de böbreklerin yükünü artırır. Ayrıca alerjik reaksiyonlara da neden olabilir.

        3

        MUZ

        Potasyum açısından son derece zengin olan muzun fazla tüketilmesi kalbe zarar verebilir ve kas güçsüzlüğüne neden olur.

        4

        KAHVE

        Günde 3 fincanın üzerinde kahve içmek doğurganlığı olumsuz etkileyebilir. 5 fincanın üzerinde kahve tüketmek ise kemik erimesine neden olur.

        5

        TUZ

        Fazla tuz tüketmek kan basıncını etkiler. Vücudun fazla su tutmasına, kalp yetmezliğine ve böbrek hastalıklarına neden olur.

        6

        ELMA ÇEKİRDEĞİ

        Elma çekirdekleri kendi başına zararlı olmasa bile çinendiğinde veya hasar gördüğünde hidrojen siyanüre dönüşebilir.

        7

        ÇİKOLATA

        Çikolata fazla tüketildiğinde böbreklere, beyin fonksiyonlarına ve kalbe zarar verir.

        8

        SU

        Su fazla içildiği zaman böbreklerin aşırı derecede çalışmasına neden olur. Vücudun ihtiyacı olan sodyum, potasyum gibi çok sayıda mineralin dengesini bozar.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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