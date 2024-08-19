Ormanağzı köyü sakinlerinden Onur Sezgin, "Peynirlerimiz burada bekledikçe ayrı bir lezzet ve tat kazanıyor. Buzdolabına konulan peynirler, zaman zaman bozulabiliyor ancak mağarada saklanan peynirlerde böyle bir şey söz konusu değil. Peynir saklama telaşımız Nisan aylarında başlıyor ve yıl sonuna doğru tekrar buradan çıkarılarak tüketiliyor" şeklinde konuştu.