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Asırlık binada ruhsatsız Nusr-Et

Nusr-Et, 1922'de inşa edilen Maçka Palas'ta bir süre önce hizmete girdi. Ancak henüz ruhsat alınmadı. Peki ruhsat henüz alınmadan restoran nasıl hizmete girdi? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı...

SON DAKİKA! Asırlık binada ruhsatsız Nusr-Et
Asırlık binada ruhsatsız Nusr-Et
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Nusr-et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe, İstanbul Maçka'da bulunan Park Hyatt Maçka Palas'ı satın almış ve ardından otelin giriş katı restorana dönüştürülmüştü. Nusr-Et Restoran, 1922'de İtalyan Mimar Guilio Mongeri tarafından inşa edilen Maçka Palas'ta bir süre önce hizmete girdi ancak ruhsatı yok!

Şişli Belediyesi’ne ruhsat için başvuruda bulunuldu, ne var ki henüz ruhsat çıkmadı. Nusr-Et, asırlık binada ruhsat alınmadan faaliyete başladı. Peki ruhsat henüz alınmadan restoran nasıl hizmete girdi? Bu soruyu Şişli Belediyesi yetkililerine yönelttim, "Ruhsat alma süreci devam ediyor" yanıtını verdiler fakat ruhsat çıkmadan mekanın açılması dikkat çekici.

KORUMA KURULU DENETİMİNDE OLMALI

Maçka Palas, 1972 yılında 'kültür mirası' olarak saptanmış ve yasal olarak koruma altına alınmış. Dolayısıyla asırlık binadaki her türlü değişim ve tadilat da Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu denetiminde olmalı. Geçtiğimiz aylarda, Nusret Gökçe'nin Türkiye'nin kültür elçisi yapıldığı iddia edilmiş ve tartışma konusu olmuştu. Ancak Nusret Gökçe'nin kültür elçisi değil tanıtım yüzü olduğu anlaşılmıştı.

MESNEVİ'NİN BİRİNCİ CİLDİ ORADA TERCÜME EDİLDİ

1922’de inşa edilen Maçka Palas’ın tarihçesi, Şişli Belediyesi’nin kayıtlarında şöyle yer alıyor...

Bir yüzyılı devirmesine az kalan Maçka Palas Teşvikiye'de boy göstermeden önce, yerinde Sultan Abdülmecit'in torunu Münire Sultan'ın sarayı vardı. Maçka Palas, 1922'de konaklardan büyük apartmanlara geçiş döneminin bir yansıması olarak doğdu. Sahibi İtalyan Caivano Ailesi'ydi. Vincenzo Caivano demiryollarında mühendis olarak çalışıyordu. Caivano tam karşısında bulunan İtalyan Elçiliği’nin çalışanlarına kiralamak için binayı İtalyan asıllı Mimar Giulio Mongeri'ye inşa ettirmiştir.

1849 yılında İstanbul'a göçen İtalyan Levanten bir ailenin torunu olan Mongeri, Maçka Palas'ı yaparken Brera Akademisi'nden mezun olduğu Milano saraylarından etkilendi. Birinci Ulusal Mimarlık Akımı olarak tanımlanan mimarinin öncü mimarlarından Mongeri'nin inşa ettiği Maçka Palas, yapıldığı dönemde teras olarak kullanılan bölüm ile birlikte sekiz kattan oluşuyor ve içinde 68 daire bulunuyordu. İnşaat biter bitmez suyu, elektriği, havagazı, kaloriferi bağlanmış ve asansörleri İtalya'dan getirtilmişti ki, o dönemde apartmanlarda kalorifer ve asansöre ender rastlanırdı. Mermer merdivenlerine serilen kırmızı halıları, dört kapısındaki maun telefon kulübeleri ve kesin kurallarıyla son derece düzenli idare edildi Maçka Palas.

ABDÜLHAK HAMİT, KERİME NADİR ORADA KALDI

Abdülhâk Hamid ile eşi Lüsyen Hanım, romancı Kerime Nadir, Celal Bayar’ın oğlu Turgut Bayar, 'Berlin Kaplanı' ve spor yazarı Turgay Şeren, İstiklâl Marşı'nın bestecisi Zeki Üngör, ilk spor spikeri Sait Çelebi, Prens Reşit Benayat Maçka Palas'ın ünlü kiracılarıydı. Mesnevi’nin birinci cildi, Safiye Erol'un dairesinde, Safiye Hanım, Nezihe Araz, Sofi Huri, Samiha Ayverdi ve Sami Banarlı’dan oluşan grup tarafından iki yılda tercüme edildi.

BAHÇE VE TENİS KORTUNUN YERİNDE BİNALAR YÜKSELDİ

İlk sakinlerinin çocukları arasında bir yaşındayken Maçka Palas'a gelip 62 yılını orada geçiren Berrin Gönül, Ergun ve Erdoğan Hasman, Naz Yergök, Coşkun Bekdik ve Billy Warrington gibi isimler vardı. Kendisi de 1967’de ölünce yaşayan tek çocuğu Achille Caivano, binayla babası kadar ilgilenmedi ve Maçka Palas eski ihtişamını kaybetti.

Alt katları dükkân olarak kiralandı. Bir süre sonra bahçe ve tenis kortunun yerinde binalar yükseldi, tüm ağaçları kesildi. Bir kısmı otopark oldu. 1994'te satılan Maçka Palas'ın 64 dairesi kısa sürede boşaltıldı, 1996'da restore edildi, zemin katlar dükkân, 1998 sonu itibariyle de üst katlar ofis olarak kullanıma açıldı. 1994'te binayı satan alan Doğuş Holding tarafından 2008 yılında lüks bir butik otel haline dönüştürüldü. Geçtiğimiz yıl ise bina Nusret Gökçe tarafından alındı.

NUSR'ET'İN KAPALIÇARŞI'YA ASILAN TABELASI DA İNDİRİLMİŞTİ

Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe'nin, 2018 yılında Kapalıçarşı'ya şube açtığı şubesi için çarşının Sandal Bedesteni kapısına asılan devasa tabela tepkiyle karşılanmıştı. Habertürk'ün bu tartışmayı gündeme taşımasının ardından 558 yıllık tarihi duvara asılan o tabela indirilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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