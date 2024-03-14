Asırlık Çınar Gençlerbirliği 101 yaşında!

Türk futbolunun "asırlık çınarı" Gençlerbirliği Kulübü, 101 yaşında.

Ankara Sultanisi'nde (Atatürk Lisesi) 14 Mart 1923'te öğrencilerin girişimleriyle kurulan Gençlerbirliği, renklerini bir rivayete göre "Ankara gelinciği"nden, bir başka rivayete göre ise o sırada Karaoğlanoğlu Hanı'ndaki dükkanlarda sadece kırmızı ve siyah kumaş olmasından alıyor.

Kurulduktan sonra Ankara Futbol Ligi'ne katılan Gençlerbirliği, otuz dört sezon boyunca burada mücadele etti. Bu ligde 10 şampiyonlukla en başarılı takım olan kırmızı-siyahlılar, 1941 yılında İstanbul Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş'ı finalde 4-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlerbirliği, 5 yıl sonra da Türkiye futbol birincisi olmayı başardı.