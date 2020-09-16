Asırlık çınar ile gelini koronavirüsü yendi

AA

Yaklaşık 10 yıldır kalp yetmezliği hastası olan asırlık çınar Ayşe Coşkun, ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine başvurdu. Acil serviste Kovid-19 belirtileri tespit edilen yaşlı kadın, testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Hastanede 5 gün yoğun bakımda 5 gün de serviste tedavi gören 100 yaşındaki Ayşe Coşkun, testinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

Asırlık çınarın 50 yaşındaki gelini Vesile Coşkun ise kayınvalidesinin taburcu olmasından bir süre sonra boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Daha sonra evde karantina kararı verilen Vesile Coşkun, izolasyon kurallarına uyarak hastalığı 10 günde atlattı.

Kayınvalide ile gelin geçirdikleri rahatsızlığın ardından sağlıklarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

- "Doktorları dinleyerek yendim"

Ayşe Coşkun, AA muhabirine, hastaneden çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Herkesin doktorların tavsiyelerine uymasını isteyen asırlık çınar Coşkun, "Doktorlar ve hemşireler benimle çok ilgilendi ama ne olursa olsun hastanede yatmak çok zor, kötü bir şey, herkes kendine dikkat etsin. Ben doktorların tavsiyelerine uydum koronavirüsü yendim." dedi.

- "Hasta olacağıma inanmıyordum"

Gelin Vesile Coşkun ise yaşadıkları sürecin zorluğuna işaret ederek, herkesin hastalığı ciddiye almasını tavsiye etti.

İlk başlarda Kovid-19 salgınına inanmadığını itiraf eden Coşkun, şunları söyledi:

"Herkes bana hastalığa yakalanmadan önce 'Çok dışarı çıkma, gezme' diyordu ben hiç hasta olacağıma inanmıyordum. Ben 'Korona-morona yok' deyip her yere gidiyor, dışarıda normal geziyordum. Ama hastalığı görünce ne olduğunu anladım ve dersimi iyi aldım. Şimdi iki aydır hiç bir yere çıkmıyorum. Ne taziye ne düğün ne de çarşıya hiçbir yere çıkmıyorum."

Tedavi süreçlerinin iyi geçtiğini dile getiren Coşkun, "Doktorları dinledik ben de kaynanam da atlattı çok şükür. Şu an iyiyiz çok şükür yine evimizdeyiz. Herkes mutlaka doktorları dinlesin ve en iyisi evden hiç çıkmasınlar." şeklinde konuştu.