AA

Adıyaman'da yaklaşık 25 yıllık tamirci 57 yaşındaki Mehmet Sapan, asırlık dikiş makinelerine hayat veriyor.

Eskisaray Mahallesi'nde 6 metrekarelik iş yerinde ilerleyen teknolojik gelişmelere rağmen çeyrek asırdır mesleğini sürdürmeye çalışan Mehmet Sapan, yenilerin yanı sıra eskimiş, kullanılmayan atıl vaziyetteki dikiş makinelerini tamir ederek geçimini sağlıyor.

Mesleğini büyük bir tutkuyla sürdüren Sapan, eskimiş asırlık dikiş makinelerine hayat vermenin mutluluğunu yaşıyor.

- "İşime aşk ve heyecanla bağlıyım"

Sapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe 1995 yılında başladığını söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır dikiş makinesi tamirciliği yaptığı anlatan Sapan, işini severek yaptığını kaydetti.

Günümüz teknolojisine yenik düşmemek için can ve başla çalıştığını aktaran Sapan, mesleğe olan ilginin her geçen gün azaldığını belirtti.

Sağlığı elverdiği sürece mesleğini sürdürmek istediğini ifade eden Sapan, "Aradan geçen 25 yıla rağmen işime ilk günkü aşk ve heyecanla bağlıyım. Ata yadigarı olan asırlık dikiş makinelerini atıl vaziyetten kurtararak tekrardan motor yardımıyla faal hale getiriyorum. Mesleğim güzel fakat Adıyaman'da çırak bulmakta da zorlanıyorum." dedi.

Eski dikiş makinelerinin sehpası büyük ve ayakla çalıştığından dolayı ev ve dükkanında çok yer kapladığını anlatan Sapan, "Ben de ayaklı dikiş makinelerine mobilya parçaları tasarladım. Ayrıca bu parçalara küçük bir sandık ve motor bağlayarak ev ve iş yerlerinde daha az yer kaplamasını sağlıyorum." ifadelerini kullandı.

Sapan, yaptığı çalışmaların müşterilerinin ilgisini çektiğini belirterek, elinden geldiğince işini sürdüreceğini dile getirdi.