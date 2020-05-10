Asırlık kadınlara

AA

Vali Mustafa Masatlı, köy ve il merkezinde ikamet eden asırlık kadınları ziyaret edip Anneler Günü'nü kutladı.Masatlı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen çiçek ve hediyeleri kendilerine takdim ederek, "Bugün hem gününüzü kutlamaya geldik, hem de Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın selamını getirdim. Gününüz kutlu ve nice yıllar diyoruz. Sıkıntınız ve sorununuz varsa biz devlet olarak buradayız. Sizler bizim baş tacımızsınız." şeklinde konuştu.Masatlı, ayrıca kadınların adına dikilen fidanlar içinde kendilerine birer belge taktim etti."Allah Cumhurbaşkanımıza kol kanat gersin"Sürpriz karşısında duygulanan bazı kadınlar göz yaşına hakim olamadı.Ardahan Merkez Karagöl Mahallesinde oturan 100 yaşındaki İpek Balcı, duyma ve Türkçe konuşmakta zorlanınca yakınları tercüman oldu.Balcı, Vali Mustafa Masatlı'yı karşısında görünce çok mutlu olduğunu söyledi.Hediyeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Balcı, ellerini açarak, "Allah onlara (devlet yetkilileri) yardımcı olsun, kol kanat gersin ne diyeyim. Yaşlıyız, evde oturuyoruz. Bize geldiniz, çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.