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        Kırklareli, asırlık panayıra hazırlanıyor

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile ilk olarak 1910 yılında kurulmaya başlanan "Pavli Panayırı" için hazırlıklar sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 07.08.2024 - 18:30
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        Asırlık panayır için hazırlıklar sürüyor
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        Kırklareli'nin Pehlivanköy Belediyesi, asırlık Pavli Panayırı'nın 12-15 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.

        Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulmaya başlayan "Pavli Panayırı" 114. kez yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlayacak.

        Ergene Nehri'nin kenarındaki düzlük alanda gerçekleştirilen panayır, Türkiye'de hala geleneğini yaşatabilen en büyük panayırlardan biri olarak gösteriliyor. Pavli Panayırı'na kurulan tezgâhlarda yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyaları satılıyor.

        Panayır süresince yöre halkı konaklayacağı römorkların içerisini çekyat, yatak, somya gibi eşyalarla donatıp, üzerini branda ile kapatıyor. Panayır süresince orada olan lunapark alanı ise Roman eğlence kültürünü ziyaretçilerle buluşturuyor.

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        #yerel haberler
        #KIRKLARELİ
        #Pavli panayırı
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