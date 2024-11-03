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        Haberler Sağlık "Asistan kadrosu düşürüldü" iddialarına yalanlama | Sağlık Haberleri

        "Asistan kadrosu düşürüldü" iddialarına yalanlama

        Sağlık Bakanlığı, bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısının yarıya düşürdüğü ve mağduriyete yol açıldığına yönelik iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 19:30 Güncelleme: 03.11.2024 - 19:30
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        "Asistan kadrosu düşürüldü" iddialarına yalanlama
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        Sağlık Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Sağlık Bakanlığının bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü ve müstakbel meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açtığı"na dair iddialar üzerine açıklamada bulundu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereği, Türk öğrencilere açılan toplam kontenjanların yüzde 10'unu geçmeyecek oranda yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açıldığı hatırlatıldı.

        YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANINDA YÜZDE 21 AZALTMA

        "2023 yılı ile karşılaştırıldığında, 2024 yılında yabancı uyruklu öğrenci kontenjanında toplamda yüzde 21 oranında fiilen azaltmaya gidilmiştir. Kontenjan verilen öğrencilerin çoğunluğunu Türk soydaşlarımız oluşturmaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sağlık Bakanlığı olarak, kurumlarımıza olan güveni sarsmaya yönelik yürütülen dezenformasyonla ve iftira kampanyalarıyla elbette mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız mesnetsiz iftiraları dikkate almamalarıdır. Bakanlığımızı karalamak adına iftiracıların gözlerinin ne kadar döndüğü görülmeli, müstakbel meslektaşlarımızın hayalleriyle oynamaya çalıştıklarının acı bir gerçek olduğu bilinmelidir. Sağlık sistemimizi daha ileriye ve en iyiye taşımak üzere gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

        Açıklamada, iddialara yönelik konuya ilişkin 2 ayrı tabloya da yer verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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