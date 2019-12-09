Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Cemre’nin kalbi duran Yusuf’a müdahale ettiği, Ada’nın endişeli bekleyişinin devam ettiği fragmanı Yusuf’un hayata dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor. Fırat’ın kanlar içinde kaldığı tanıtımda, gelen mesaj üzerine bunu yapanın Rüzgar olduğunu öğrenen Ada büyük bir şok yaşıyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf, Ada’yı kaçıran Rüzgâr’ı vurdu; apar topar hastaneye kaldırılan Rüzgâr tehlikeyi atlattı. Ada’nın öldü bilinen babası olduğu ortaya çıkan Cevdet, Yusuf’u kurtarmak için harekete geçti. Yusuf’u polise gitmemesi için dağ evinde tutan Cevdet, Rüzgâr’ın şikâyetçi olmaması için de Nihal’i tehdit etti. Fakat annesini dinlemeyen Rüzgâr, Yusuf’tan şikâyetçi oldu. Cevdet Yalçın, Rüzgâr’ın şikâyetini geri alması için Nihal’i geçmişte işlediği korkunç suçunu açıklamakla tehdit etti. Ama Ada’yı elde etmeyi kafasına koyan Rüzgâr, annesi Nihal’in ricasını ve Ada’nın yalvarmalarını umursamayıp, şikâyetini geri çekmedi. Cevdet’in ilk evliliğinden olan kızı Cemre, Yusuf ile Ada’yla tanıştı ve onların kim olduğunu sorgulamaya başladı. Yusuf’u korumak için onu polislere teslim eden Ada gözyaşlarına hâkim olamadı. Rüzgâr Ada’ya, Yusuf’un hayatına karşılık olarak kendisiyle evlenmesini teklif etti. Hünkâr Balaban’ın Nihal’e gönderdiği zarfa ulaşan Nalân, şok edici gerçekle karşılaştı. Zarfta yer alan ölüm raporuna göre Yıldırım, zehirlenme sonucu hayatını kaybetmişti. Hapse giren Yusuf ise Cevdet’in korumasına rağmen Rüzgâr’ın adamları tarafından ağır yaralandı. Hastaneye yetiştirilen Yusuf’un duran kalbine müdahale eden Cemre, Yusuf’u yaşatabilecek miydi?

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!