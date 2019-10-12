Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 6. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Ada ve Yusuf’un aşk dolu anlarının ekrana geldiği tanıtımda ikilinin mutlulukları gözlerinden okunuyor. Yusuf’un sevgiyle Ada’ya baktığı duygusal tanıtımda Ada’nın, “Sadece sen ol, bu bana yeter!” sözleri dikkat çekiyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nalân ve Mert’in öpüştüklerini gören Ada, Nalân’la yüzleşir. Nalân, Ada’nın gördüklerini Yusuf’a anlatmasına engel olmaya çalışır. Ada Yusuf’a bu gerçeği söyleyip söylememekte kararsız kalırken kötü bir sürpriz onu beklemektedir; Mustafa, İstanbul’a gelmiştir.

Diğer yanda Nihal ve Yıldırım, Ada’nın geçmişiyle ilgili çok önemli bir sırrı fark eder. Yıldırım, Ada’ya kim olduğunu söyleme kararı alır. Yusuf ise kalbine daha fazla söz geçiremeyeceğini anlar, Nalân’dan ayrılıp Ada’yla birlikte olmaya karar verir. Ancak Ada’yla konuşmaya giderken beklemediği bir görüntü karşısında şok olur.

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!