Show TV nin ilgiyle takip edilen dizisi A\u015fk A\u011flat\u0131r\u2019\u0131n 8. b\u00f6l\u00fcm tan\u0131t\u0131m\u0131 yay\u0131nland\u0131. Nalan\u2019\u0131n hamile kalmas\u0131yla b\u00fcy\u00fck bir \u00e7\u0131kmaza giren Yusuf\u2019un, Ada\u2019dan vazge\u00e7emedi\u011fi tan\u0131t\u0131mda iki a\u015f\u0131\u011f\u0131n g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde kald\u0131\u011f\u0131 duygusal anlar izleyenleri derinden etkiliyor. \r \r \r \r \r Nalan evlenmek i\u00e7in Yusuf\u2019a bask\u0131 yaparken, Yusuf\u2019a veda etmek zorunda kalan Ada\u2019n\u0131n \u201cHo\u015f\u00e7akal \u0130stanbullu!\u201d s\u00f6zleri y\u00fcrekleri burkuyor. Ta\u015fradan \u0130stanbul\u2019a g\u00f6\u00e7 etmi\u015f ve tek ba\u015f\u0131na ayakta kalmaya \u00e7al\u0131\u015fan gen\u00e7lerin; vicdan ve a\u015fklar\u0131 aras\u0131nda kalarak ya\u015fad\u0131klar\u0131 \u00e7at\u0131\u015fman\u0131n hikayesinin anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 A\u015fk A\u011flat\u0131r, her Pazar Show TV\u2019de ekrana geliyor. \u00a0 A\u015eK A\u011eLATIR\u2019IN 7. B\u00d6L\u00dcM\u00dcNDE NELER OLDU? Ada\u2019ya ger\u00e7ekleri itiraf etmeye haz\u0131rlanan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Nihal\u2019in gelmesiyle s\u00f6zlerini tamamlayamad\u0131. Kar\u015f\u0131dan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7mek isteyen Nihal\u2019i korumak isteyen Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019a \u00e7arpan araba izleyenleri \u015foke etti. Ada ve R\u00fczgar\u2019\u0131 bir arada g\u00f6ren ve yanl\u0131\u015f anlayan Yusuf, Ada\u2019ya kar\u015f\u0131 so\u011fuk davranmaya ba\u015flad\u0131. Yusuf\u2019un kendisine mesafeli davranmas\u0131na anlam veremeyen Ada, onunla konu\u015fmaya karar verdi. Ada, Yusuf\u2019a o gece neden R\u00fczgar\u2019la birlikte olduklar\u0131n\u0131 anlatt\u0131 ve sadece onu sevdi\u011fini s\u00f6yledi. Yusuf Ada\u2019yla konu\u015fmas\u0131ndan sonra Nal\u00e2n\u2019dan ayr\u0131ld\u0131 ve art\u0131k aralar\u0131nda engel kalmayan iki a\u015f\u0131ktan mutlusu yoktu. Yo\u011fun bak\u0131mdan \u00e7\u0131kan Y\u0131ld\u0131r\u0131m kendine gelirken Nihal Mert\u2019e, Ada\u2019n\u0131n servetlerinin ger\u00e7ek sahibi oldu\u011funu itiraf etti. Ada ve Yusuf\u2019a hamile oldu\u011funu s\u00f6yleyen Nalan bir kez daha a\u015f\u0131klar\u0131n aras\u0131n\u0131 bozarken, Mert\u2019in plan\u0131ndan habersizdi. Nalan\u2019\u0131 gizlice takip eden ve her \u015feyden haberdar olan Mert, ger\u00e7ekleri ortaya \u00e7\u0131karmak istedi. \u00c7ocu\u011fun kimden oldu\u011funu \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Yusuf\u2019la y\u00fczle\u015fmek isteyen Mert, korkulu g\u00f6zlerle ona bakan Nalan\u2019a ra\u011fmen Yusuf\u2019a kap\u0131y\u0131 a\u00e7acak m\u0131yd\u0131? MF Yap\u0131m imzal\u0131 A\u015fk A\u011flat\u0131r\u2019\u0131n ba\u015frollerini Deniz Can Akta\u015f, Hafsanur Sancaktutan ve Ya\u011f\u0131z Can Konyal\u0131 payla\u015f\u0131yor. A\u015fk A\u011flat\u0131r\u2019\u0131n yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fc Pazar ak\u015fam\u0131 saat 20.00 de Show TV de!