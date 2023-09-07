Aşk iksiri adı altında hazırlığı karışımlarla yüzlerce erkeğin ölümüne sebep olan Banat Cadısı
Ana di Pištonja, tatlı ve zararsız bir büyükanne gibi gözükse de gerçek kişiliği bundan çok farklıydı. 100 yıllık hayatı boyunca zehirli karışımlar yaparak yüzlerce erkeğin ölümüne sebep oldu. Gerçekler ortaya çıktığında ise her şey için çok geçti.
Baba Anujka olarak da bilinen Ana Drakšin, 1838 yılında Romanya'da zengin bir sığır yetiştiricisinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1849'da Sırbistan'ın Vladimirovac kentine (o zamanlar Avusturya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı) taşındı.
Henüz 20 yaşında genç bir kadınken, kendisine frengi bulaştıran ve daha sonra onu terk eden Avustralyalı bir subaya gönlünü kaptırdı ve genç kadının kırılan kalbi, onu sonsuza kadar değiştirdi.
Daha sonra kendisinden oldukça büyük, yaşlı bir adamla evlendi ve ismi Ana di Pištonja oldu. Bu evliliğinden 11 çocuğu oldu ancak yalnızca biri, yetişkin olacak kadar yaşadı.
20 yıllık evliliğin ardından kocasını kaybetti. Bu kayıptan sonra Ana di Pištonja, yavaş yavaş seri katil Baba Anujka olmaya başladı. Evinde bir laboratuvar açarak kendi karışımlarını üretti ve bunları komşularına sattı.
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Ana, inanılmaz derecede akıllıydı. Kendi kendine beş dil öğrendi. Laboratuvarında kimya konusunda kapsamlı bilgi edindi ve yetenekli bir bitki uzmanı olarak ün kazandı.
İlk önce, askerlikten kaçmaya çalışan erkeklere karışımlar satmaya başladı. Bu karışım erkekleri yalnızca askerlikten kaçmaya yetecek kadar hasta ediyordu. Ancak zamanla karışımlarına, ona katil ünvanını kazandıracak olan "aşk iksirleri"ni kattı. Zaman içerisinde Ana'ya "Banat Cadısı" ve "Vladimirovac Cadısı" gibi isimler takıldı.
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Aşk iksiri adı altında satılan zehirli karışım, kocaları tarafından çeşitli şekilde istismara uğrayan kadınlar arasında oldukça popülerdi. Kadınlardan biri Ana'nın laboratuvarına gittiğinde Ana onlara, "Bu sorun ne kadar ağır?" diye sorardı.
Bu, kurbanın kaç kilo olduğunu öğrenmeye yönelik gizli bir soruydu; Ana, ağırlığa göre zehirli karışımını hazırlardı. Arsenik ve zehirli bitkilerle elde edilen karışım, 8 gün içerisinde yavaş yavaş öldürürdü.
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Stana Momirov adında bir kadın, ünlü "aşk iksirlerini" satın almak için Baba Anujka'ya en az üç kez gitti. İlki, ilk kocası içindi. Sonuçtan memnun kalan kadın, ikinci kez evlendikten sonra geri döndü ve yeni kocasının amcası ve kayınpederi için karışım satın aldı.
Bu üç ölüm şüphe uyandırdı ve polis Momirov'u tutukladı ve sonunda zehirlerin arkasında gerçekte kimin olduğu ortaya çıktı.
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1929 yılında, Ana 90 yaşındayken yakalandı. Mahkemede yaptığı her şeyi reddetti ancak mahkeme suçlu olduğuna karar verdi Ana, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak "ömür boyu hapis" için artık çok yaşlı bir kadındı ve sekiz yıl sonra serbest bırakıldı.
Ana, 100 yaşında hayatını kaybettiğinde 150'ye yakın erkeğin ölümüne neden oldu. Tatlı bir büyükanne görünümünün arkasında, tarihe en azılılı seri katillerden biri olarak geçti.
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Kaynak: Short History, History Defined