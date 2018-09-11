Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği 'Aşk Tesadüfleri Sever', gösterime girdiği 2011'de izleyiciden büyük ilgi görmüş, 'Eyyvah Eyvah 2'nin ardından yılın en çok izlenen ikinci filmi olmuştu. 2 milyon 418 bin 90 kişinin izlediği 'Aşk Tesadüfleri Sever'in hasılatı 21 milyon 910 bin 790 TL olmuştu.

Türkiye’nin 70’li, 80’li, 90’lı ve 2000’li yıllarından kesitler sunarak, o yılların artık unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğelerinden, müziklerinden, yaşam biçimlerinden ve alışkanlıklarıyla bezeli 'Aşk Tesadüfleri Sever'in ikincisinin senaryosu henüz yazım aşamasında.

Mehmet Çalışkan'ın haberine göre yeni filmde Mehmet Günsür ile Belçim Bilgin olmayacak. Filmin yönetmeni ve yapımcısı Ömer Faruk Sorak filmin oyuncu kadrosunu önümüzdeki günlerde oluşturacak.

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