Aşk ve Mavi dizisi 70. bölümüyle geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Zor günlerin baş gösterdiği 70. bölümün hemen ardından izleyiciler Aşk ve Mavi 71. bölümde yaşanacakları merak etmeye başladı. Peki; Aşk ve Mavi 71. bölümde neler olacak? İşte önümüzde hafta ekrana gelecek yeni bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan Aşk ve Mavi 71. bölüm fragmanı...

AŞK VE MAVİ 70. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Göreçki Konağı'nda yaşayanlar, Mavi, Pembe ve İsmet'in kaza haberiyle hastaneye koşarlar. Fazıl, İsmet ve gelinleri için üzülürken onu derinden yaralayacak gelişmelerden henüz habersizdir. Oğlu Ali'nin ameliyat masasında ölümle savaştığını, Cemal'in vurulduğunu henüz bilmiyordur. Hasibe karakola teslim olmaya giderken üst üste gelen felaketler Göreçkiler'i yıkar. Konakta yaşayan herkes için zor günlerin başlangıcıdır bu felaketler… Yalanlar, ihanet, ortaya bir bir dökülen sırlar, daha çok canlar yakacak, katlanması güç durumları ortaya çıkaracaktır.

AŞK VE MAVİ 71 BÖLÜM FRAGMANI

Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı Aşk ve Mavi'nin merakla beklenen 71. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Aşk ve Mavi 71. bölüm fragmanı:

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