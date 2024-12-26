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        Aşkale'de ölü balıklar kıyıya vurdu

        Erzurum'un Aşkale ilçesi Karasu nehrinde kıyıya vuran ölü balıklar tedirgin etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:16 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:16
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        Aşkale'de balık ölümleri
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        Erzurum'un Aşkale ilçesi Küçükgeçit köyü mevkisinde Karasu nehrinde kıyıya vuran ölü balıkların oluşturduğu kötü koku vatandaşları rahatsız etti.

        Önceki gün doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş kıyıya vuran balıkları görünce durumu yetkililere bildirdi.

        İHA'nın haberine göre, geçen yıl yine aynı mevkide balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgeden Karasu nehrinden yetkililer tarafından numuneleri alınmış ilk değerlendirmelerin ardından balık ölümlerinin, sudaki kirlilik ve buna bağlı oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı açıklanmıştı.

        Yaşanan durumun tekrarlanması başta köyde yaşayanlar olmak üzere ilçe halkını da tedirgin etti.

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