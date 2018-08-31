Asker - Fram Larvik maçı öncesi rakamlar

Asker ve Fram Larvik, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Asker 31 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Fram Larvik 12 puanda ve 13. sırada. Asker son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fram Larvik son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 416 kodlu maçı oynayanlar; Asker galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fram Larvik galibiyet oranı 0.00.

Asker önceki hafta Pors Grenland mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Fram Larvik ise Flekkeroy maçında 1-3 kazandı.

Asker, evinde 7 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 7 gol yedi.

Fram Larvik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fram Larvik, 8 gol atarken 29 gol yedi.

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