Asker oğullarını uğurlamaya gittiler, depremde can verdiler

DHA

Asker oğullarını Suriye'ye uğurlamak için Adıyaman'a giden Ali Çiftçi (57) ve eşi Dürdane Çiftçi (51), depremde hayatını kaybetti. Ali Çiftçi ve eşi Dürdane Çiftçi, Suriye'ye görevlendirmesi çıkan oğulları Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Çiftçi'yi uğurlamak için Adıyaman'a gitti. Çift, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerden olan kentin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binada depreme yakalandı.

OĞULLARIYLA ENKAZ ALTINDA KALDILAR Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli olan Ali Çiftçi, eşi Dürdane Çiftçi ve oğulları Hasan Hüseyin Çiftçi, binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Çiftçi enkazdan kendi imkanlarıyla yaralı kurtulurken, anne ve babası hayatını kaybetti.