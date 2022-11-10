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Haberler Gündem 3. Sayfa Askere gideceği gün kazada öldü
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Evren, askere gideceği gün kazada hayatını kaybetti

Edirne'de, TIR'a çarpan otomobildeki Evren Urtekin hayatını kaybetti. İki kişinin de yaralandığı kazada can veren gencin, vatani görevi için bugün İzmir'e gitmeye hazırlandığı öğrenildi

Askere gideceği gün kazada öldü
Askere gideceği gün kazada öldü
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DHA

Edirne'de, TIR'a çarpan otomobildeki Evren Urtekin (23) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Edirne-Lalapaşa kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Edirne'den Lalapaşa istikametine giden Y.G. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelip kavşaktan dönen H.G. yönetimindeki TIR'a çarptı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, otomobildeki Evren Urtekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Y.G. ile yanındaki M.G. ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü H.G. ise gözaltına alındı.

BUGÜN BİRLİĞİNE TESLİM OLACAĞI ÖĞRENİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Evren Urtekin'in askere gitme hazırlığında olduğu öğrenildi. Bugün İzmir'deki birliğine teslim olacağı öğrenilen Urtekin'in ölümü, ailesi ve sevenlerini üzdü.

TABUTUNUN ÜZERİNE TÜRK BAYRAĞI KONULDU

Evren Urtekin için Umurbey Mahallesi'ndeki Sarı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Urtekin'in ailesi ve yakınlarıyla, mahalleli katıldı. Tabutunun üzerine Türk bayrağı konulan Urtekin, Acı Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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