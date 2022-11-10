Askere gideceği gün kazada öldü

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, otomobildeki Evren Urtekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Y.G. ile yanındaki M.G. ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü H.G. ise gözaltına alındı.

BUGÜN BİRLİĞİNE TESLİM OLACAĞI ÖĞRENİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Evren Urtekin'in askere gitme hazırlığında olduğu öğrenildi. Bugün İzmir'deki birliğine teslim olacağı öğrenilen Urtekin'in ölümü, ailesi ve sevenlerini üzdü.