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'Askere gideceğiz' yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı

Düzce'de, esnaftan 'Askere gideceğiz' yalanıyla para toplayan 6 kişi yakalandı, topladıkları 1950 TL'ye el konuldu.

'Askere gideceğiz' yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı
DHA

Düzce´nin işlek caddelerinde, sırtlarına Türk bayrağı takarak esnafı dolaşan ve 'Askere gidiyoruz' yalanıyla para toplayan 6 kişi, Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonrası takibe alındı. Zabıtayı fark eden 6 kişi kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin de desteği ile yakalanan 6 kişinin araçlarıyla Zonguldak´tan geldikleri ve esnaftan 1950 TL para topladıkları tespit edildi. Düzce Zabıta Müdürlüğü´ne götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uygulanırken il dışına çıkarıldılar.

Üzerlerinden çıkan paralara ise el konuldu.

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