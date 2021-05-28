Düzce´nin işlek caddelerinde, sırtlarına Türk bayrağı takarak esnafı dolaşan ve 'Askere gidiyoruz' yalanıyla para toplayan 6 kişi, Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonrası takibe alındı. Zabıtayı fark eden 6 kişi kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin de desteği ile yakalanan 6 kişinin araçlarıyla Zonguldak´tan geldikleri ve esnaftan 1950 TL para topladıkları tespit edildi. Düzce Zabıta Müdürlüğü´ne götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uygulanırken il dışına çıkarıldılar.
Üzerlerinden çıkan paralara ise el konuldu.
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