Van'da askeri araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi öldü, 12 asker yaralandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı
Giriş: 11.07.2023 - 13:36
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Van'da, askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.
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Van-Hakkari kara yolu 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araçla çarpıştı.
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hbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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