Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında obüs ile tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı olduğu öğrenildi.

SINIRA ZPT TAKVİYESİ

Fırat'ın doğusunda yapılacak olan operasyon kapsamında 28. Mekanize Piyade Tugayı birlikleri sınıra gitmek için yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini açıklaması üzerinde çeşitli illerden sınıra askeri sevkiyatlar yapılıyor. Çankırı'da 28. Mekanize Piyade Tugayından 60 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) sevkiyatı için çalışmalar tamamlandı.

Askerler Tren Garında silah arkadaşları ve aileleriyle vedalaştıktan sonra sınırdaki birliklere katılmak üzere yola çıktı.

OBÜS VE TANKLAR DA SINIRDA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gece geç saatlerde Suriye’ye fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile Mühimmat sevkıyatı yapıldı.



Hatay istikametinden gelen fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile Mühimmat yüklü askeri araçlar Kilis’e geldi. Buradan geniş güvenlik önlemleri altında Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’ye hareket etti. Askeri sevkıyatın peyder pey devam edeceği bildirildi.

TIR'LARLA SEVKIYAT YAPILDI

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası’nda mühimmat yüklü askeri tırların yoğunlaştığı gözlendi. Mühimmat yüklü askeri araçların Kırıkhan’dan çıkarak Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket edeceği öğrenildi.

KOMANDOLAR SINIRA GÖNDERİLDİ

Bolu'dan yola çıkan 2'nci Komandı Tugayı'nda görevli askerler, zırhlı araç konvoyu ile birlikte Kilis'e ulaştı. Aralarında mayına dayaklı araçların da bulunduğu konvoy ile kente ulaşan askerler, Kilis'teki Öncüpınar ve Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Sınırı geçen birliklerin Menbiç ve Tel Rıfat bölgesinde bulunan TSK'nın üslerinde konuşlanacağı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ