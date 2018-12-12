"Askerlik kısalıyor mu?" ve "Tek tip 9 ay askerlik mi geliyor?" sorularının cevabı özellikle bedelli askerlik düzenlemesinin yasalaşmasının ardından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralara yerleşti. Tek tip askerlik düzenlemesi olarak kamuoyunda anılan ve askerlik 9 aya düşmesini hedefleyen düzenleme ile ilgili peş peşe açıklamalar birbirini izledi. Açıklamalar içerisinde ne dikkat çekeni ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklama ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan açıklama oldu.

HULUSİ AKAR: "GAYRETİMİZ SÜRÜYOR!"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamanın satır aralarında tek tip askerlik sistemine ilişkin sinyaller dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlik sistemi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor"

KALIN'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİNE GÖNDERME

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, askerlik sisteminin değişip değişmeyeceği ile ilgili bir soruyu şu şekilde cevaplamıştı:

"Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine de getirilen bir konu bu. Aslında nihai olarak varılmak istenen nokta profesyonel bir ordu. Böylece de zorunlu askerliğin yeniden formüle edilmesi, tek tip askerlik denilen şeyde sürelerin bir tek hale gelmesi konusu... Şimdi bu tabii uzun vadeli bir proje. Bugün itibarıyla, yürüyen bir çalışma var diyemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri aslında ordu mensupları itibarıyla yüzde 50 civarında profesyonelleşmiş durumda zaten. Oran olarak o noktaya geldik. Bunun diğer boyutları tabii ki tartışılacak, müzakere edilecek. Kabine, Meclis ayağında bunlar konuşulacak."

TEK TİP ASKERLİK (9 AY ASKERLİK) NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk.

TOPLAM PERSONEL SAYISI 436 BİN



Peki şu anda TSK bünyesinde görevli personel sayısı ne? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok sayıda subay ve astsubay görevden alındı. Onların açığını doldurmak için de 4 bin 653 subay, 8 bin 373 astsubay, 26 bin 244 uzman/erbaş, 10 bin 43 sözleşmeli er olmak üzere toplam 49 bin 313 personel alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları’nda hali hazırda 397 bin 762’si askeri, 38 bin 274’ü sivil olmak üzere toplam 436 bin 36 personel görev yapıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ