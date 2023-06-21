TEMMIUZ ZAMMIYLA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI KAÇ TL?

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar yükseldi. Ocak 2023 zammının ardından geçerli olan en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 liraydı.

Asgari ücrete yüzde 34,04 oranında zam gelmesinin ardından en düşük prim günlük 143 liraya, en yüksek de 730 TL'ye yükselmesi bekleniyor.