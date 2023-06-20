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2023 Temmuz zammıyla askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı beraberinde pek çok ekonomik kalemi de etkiliyor. Asgari ücretin artmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan askerlik ve doğum borçlanmasının maliyeti artacak. Bu noktada gözler "Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Temmuz zammıyla en düşük ve en yüksek doğum ve askerlik borçlanması ile ilgili detaylar...

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  • Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammıyla en düşük ve en yüksek doğum ve askerlik borçlanması

    Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret zammında son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez tolanıyor. Toplantının ardından asgari ücretin de netleşmesi bekleniyor. Bu bağlamda asgari ücrete bağlı olarak zamlanan askerlik ve doğum borçlanmasının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
  • Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammıyla en düşük ve en yüksek doğum ve askerlik borçlanması

    ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR?

    Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45’i oranında prim ödeniyor.
  • Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammıyla en düşük ve en yüksek doğum ve askerlik borçlanması

    2023 Ocak asgari ücret zammının ardından bir günlük askerlik ve doğum borçlanma primi en düşük 106.75 TL, en yüksek 800.625 TL düzeyinde bulunuyor. 
  • Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammıyla en düşük ve en yüksek doğum ve askerlik borçlanması

    TEMMIUZ ZAMMIYLA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI KAÇ TL?

    Yeni asgari ücret belli olmadığı için askerlik ve doğum borçlanmasının ne kadar olduğu da henüz netleşmedi. Temmuz asgari ücret zammı açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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