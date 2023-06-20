TEMMIUZ ZAMMIYLA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI KAÇ TL?

Yeni asgari ücret belli olmadığı için askerlik ve doğum borçlanmasının ne kadar olduğu da henüz netleşmedi. Temmuz asgari ücret zammı açıklandığında haberimiz güncellenecek.