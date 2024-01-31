Haberler Gündem Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte sevk tarihi...

Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı, şubat ayı askerlik sevk yerleri takvimini duyurdu. Yapılan açıklama, "Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" Sorularını gündeme getirdi. Yükümlüler, e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile celp dönemlerini öğrenebilecek. İşte MSB ile 2024 şubat celp dönemi tarihleri... Habertürk Giriş: 31.01.2024 - 22:19 Güncelleme: 31.01.2024 - 22:19 facebook

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Şubat ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Böylelikle yedek subay, astsubay adayları ve erlerin sevk tarihleri belli oldu. Peki, "Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" İşte Milli Savunma Bakanlığı ile askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Seçim ve sınıflandırma sonuçları 1 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.