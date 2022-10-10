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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım askerlik celbi 2022

Yurt genelindeki binlerce asker adayının merakla beklediği Kasım ayı askerlik yerlerine ilişkin müjdeli haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silah altına girecek binlerce vatandaşımızın Kasım ayı askerlik yerlerinin belli olacağı tarihi duyurdu. İşte, konuya ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...

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  • Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2022 MSB ASAL ile Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman, hangi gün belli olacak? Askerlik yeri sorgulama

    Kasım ayı askerlik yerleri ile ilgili beklenen haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. İşte, binlerce asker adayını yakından ilgilendiren Kasım ayı askerlik celbi tarihleri ve sevk yerlerinin nasıl öğrenileceği ile ilgili bilgiler...
  • Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2022 MSB ASAL ile Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman, hangi gün belli olacak? Askerlik yeri sorgulama

    MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Kasım 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacakç

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  • Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2022 MSB ASAL ile Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman, hangi gün belli olacak? Askerlik yeri sorgulama

    ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİYOR?

    Seçim ve sınıflandırma sonuçları, e Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmaktadır.
  • Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2022 MSB ASAL ile Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman, hangi gün belli olacak? Askerlik yeri sorgulama

    SEVK TARİHLERİ

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 10 Kasım 2022 tarihinde Er (2. Grup) 8 Aralık 2022'de Er (3. Grup) 5 Ocak 2023 tarihinde sevk edilecektir.
  • Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2022 MSB ASAL ile Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman, hangi gün belli olacak? Askerlik yeri sorgulama

    ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

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