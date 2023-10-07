Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

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Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.