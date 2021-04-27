"Askıda et" uygulamasıyla hayırsever ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyor

AA

Kentte 30 yıldır kasaplık yapan Dinç, 10 sene önce sosyal sorumluluk bilinciyle bir çalışma başlattı.İş yerine üzerinde "Askıda et" yazılı kutu koyan Dinç, hayırseverlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamaya başladı.Zeynal Abidin Dinç, AA muhabirine, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

Dinç, hayırseverlerden aldığı hayırları ihtiyaç sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Müşterilerimiz alışveriş yaptığı esnada para üstlerini bağış kutusuna bırakıyor. Bizler de her cuma günü kutuyu açıp ne kadar birikmişse ona karşılık gelen eti ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Kurban veya adak bağışı yapanlar da oluyor, onları da dağıtıyoruz." dedi.

Ramazan ayında bağışların daha da arttığını ifade eden Dinç, "Muhtarlar ile kendi belirlediğimiz aileler var. İhtiyaç sahiplerini telefonla arayıp dükkana davet ediyoruz. Bazen de bizler dükkanımızı kapattıktan sonra kendi araçlarımızla gidip etleri ailelere teslim ediyoruz." diye konuştu.

Dinç, yardımı yaparken çok hassas davrandığını anlatarak, "Bu uygulama sayesinde birine bir şey verdiğimizde veren alanı, alan da vereni görmüyor. Bu konuda ilginç bir durum da yaşadım. Baba ile oğulun arasında ufak bir tatsız mesela vardı, konuşmuyorlardı ancak oğlu babasına yardım etmek istedi. Gelip kurban bağışladı, biz de onu kesip dağıtımını yaptık. Babasının da ihtiyacı vardı, bir paket de ona ben götürdüm. Hayırsever ile ihtiyaç sahibi baba ile oğul bile olsa birbirini görmüyor." sözlerine yer verdi.