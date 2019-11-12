İletişim uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak'ın 'Elma Dersem Çık' adlı kitabı 200 binin üzerinde satılmıştı. Kapışmak, çocuk, evlilik, ilişki analizleri, ilişkide iletişimim önemi, çocuk - anne ilişkisi, içimizdeki mutlu çocuğun önemi, iki büyük stresimizin ne olduğu ve çeşitli insan analizlerini kaleme aldığı kitabında anlattıklarını sahne gösterisi haline getirmişti. Türkiye'de 110, yurt dışında ise 100'ün üzerinde gösteri yapan Aşkım Kapışmak, 'Elma Dersem Çık'ı bu kez sinema versiyonu haline getirdi.

Aşkım Kapışmak Cem Yılmaz'dan sonra sahne gösterisini sinemaya taşıyan ikinci kişi olacak. Yılmaz'ın 'CM101MMXI Fundamentals'i sinemada 2013'te 3.842.535 kişi tarafından izlenmişti.

"Aşırılıkları ne kadar azaltırsak, haz almayı o oranda sürekli kılarız. Güçlü olmaya değil, sakin kalmaya ihtiyacımız var" diyen Kapışmak'ın 'Elma Dersem Çık'ı gösterime 13 Aralık'ta girecek.