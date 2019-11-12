Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerKültür-Sanat

Aşkım Kapışmak'ın sahne gösterisi sinemada

Aşkım Kapışmak'ın 'Elma Dersem Çık' adlı sahne gösterisini sinema perdesine taşıyor. Kapışmak, Cem Yılmaz'dan sonra sahne gösterisini sinemaya yansıtacak olan ikinci kişi olacak

Aşkım Kapışmak

İletişim uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak'ın 'Elma Dersem Çık' adlı kitabı 200 binin üzerinde satılmıştı. Kapışmak, çocuk, evlilik, ilişki analizleri, ilişkide iletişimim önemi, çocuk - anne ilişkisi, içimizdeki mutlu çocuğun önemi, iki büyük stresimizin ne olduğu ve çeşitli insan analizlerini kaleme aldığı kitabında anlattıklarını sahne gösterisi haline getirmişti. Türkiye'de 110, yurt dışında ise 100'ün üzerinde gösteri yapan Aşkım Kapışmak, 'Elma Dersem Çık'ı bu kez sinema versiyonu haline getirdi.

Aşkım Kapışmak Cem Yılmaz'dan sonra sahne gösterisini sinemaya taşıyan ikinci kişi olacak. Yılmaz'ın 'CM101MMXI Fundamentals'i sinemada 2013'te 3.842.535 kişi tarafından izlenmişti.
"Aşırılıkları ne kadar azaltırsak, haz almayı o oranda sürekli kılarız. Güçlü olmaya değil, sakin kalmaya ihtiyacımız var" diyen Kapışmak'ın 'Elma Dersem Çık'ı gösterime 13 Aralık'ta girecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Recep İvedik 6'nın etkisi ne oldu?
KÜLTÜR-SANAT'Recep İvedik 6'nın etkisi ne oldu?
Kitap fuarına öğrenci akını
KÜLTÜR-SANATKitap fuarına öğrenci akını
New York'ta Türk ezgileri
KÜLTÜR-SANATNew York'ta Türk ezgileri
'Recep İvedik 6' yılın en iyi açılışını elde etti - Haberler
KÜLTÜR-SANATYılın en iyi açılışı
'Bir daha olmamasını diliyoruz'
KÜLTÜR-SANAT'Bir daha olmamasını diliyoruz'
'Kürk Mantolu Madonna' ile bitti
KÜLTÜR-SANAT'Kürk Mantolu Madonna' ile bitti
147 Down Sendromlu çocuk rol aldı
KÜLTÜR-SANAT147 Down Sendromlu çocuk rol aldı
10 Kasım'a özel Atatürk'ün en sevdiği şarkılar!
KÜLTÜR-SANATEn sevdiği şarkılar
O'nu anlamak için okunması gereken kitaplar
KÜLTÜR-SANATO'nu anlamak için okunması gereken kitaplar
Atatürk, kıyafetleriyle de 'Biz hep beraber Türkiyeyiz' mesajı verdi
KÜLTÜR-SANATAtatürk şıklığı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu