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Satış işlemlerini geçen ay tamamladığı öğrenilen Yengi, böylece Londra’da 3 ev, Çekmeköy Kasaba Sitesi’nde 3 villa, Beykoz'da bir villa, Bebek ve Arnavutköy’de dairelerden oluşan gayrimenkul listesine bir de pasaj eklemiş oldu.