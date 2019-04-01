Seramik sanatçısı Birsen Canbaz, kişisel sergisi “O’lacak”ı Çukurcuma’daki atölyesinde sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Serginin şekillenmesinde Mevlana’nın hocası Şems-i Tebriz’e ait bir şiirden esinlenen sanatçı, eserlerini hikayelendirme ve sunma noktasında atölyesini özgün bir deneyim alanına dönüştürüyor. Serginin ziyaretçileri eserleri sanatçının sözlerinin rehberliğinde ışık, ses ve kokunun harmanlandığı bir duyusal zenginlikle deneyimliyorlar.

“Heykellerime ölçü ararken eşitliği seçtim” diyen Canbaz serginin yaratım ve sunum sürecine ilişkin olarak, “Çünkü benim dudaklarım başka kulaklara duygularımı fısıldıyor; söyleyen de dinleyen de aşkta bir olmaya adaydır. Mekân seçerken projenin doğduğu, üretildiği, iç dünyamı ve fikirlerimi doldurduğum 150 yıllık atölyemi uzaklara taşımaya gönlüm el vermedi; eserlerimle atölyemde kalmayı tercih ettim. Sergimin fon müziği olarak eserleriyle kalbime dokunan Rahim Alhaj’dan seçtim. En ince kırmızı iplerle attığım sayısız düğümden oluşan kalbimin şiddetli tutkusunu kırmızı ışıkla yansıtırken yüreğimdeki ukdelerin aydınlığa kavuşması için ellerim gökleri temsilen mavi çemberlere yakardı.

Baharda çıplak ayaklarla çimenlerde yürürken duyduğumuz aşk kokusunu içimize çekebilelim diye taze çimen ve gül kokularının bir araya geldiği mumlar hazırladım. Duygusal atmosferi oluşturan ve 50 yıllık iç dünyamdan çıkarak karanlık duvarları süsleyen mahrem metinlerimi ‘Bugün aşkı yitiriyor olabiliriz, yarın tekrar hatırlayacak olabilir, en has duygu aşk hep olmalı, olacak’ diyerek sonlandırdım” ifadelerini kullanıyor.

Sanatçının sergisi, 21 Haziran’a kadar, pazartesi, salı, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde, saat 10:00 – 18:00 arasında Birsen Canbaz Seramik Atölyesi’nde görülebilecek.

BİRSEN CAMBAZ HAKKINDA

1997 yılında İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü’nden mezun olan Birsen Canbaz’ın dört kişisel sergisi ve 17. Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi ile TRT’den iki ödülü bulunuyor. Psikolojiyle sanatı ilişkilendirdiği birçok makaleyi “Popüler Psikiyatri” dergisi için 4 yıl boyunca yazılar yazdı. Birsen Canbaz İstanbul’da kendi atölyesinde seramik eserlerini üretmeye devam ediyor.