"80'lerde kız arkadaşım ve ben ve şimdiki zamanda biz."

9 Şurada Paylaş!









"Gelecek ay ailemin 36. yıldönümü olacak. Evliliğin nasıl olması gerektiğine dair inanılmaz bir örnek oldular; evlilik, sevgi, saygı ve iletişim üzerine inşa edilmeli. Şimdi ağabeyim ve eşi de onların izinden gidiyor."