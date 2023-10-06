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        Haberler Yaşam Aşkın yalnızca filmlerde olmadığını kanıtlayan çiftler mutlu hikayelerini paylaşıyor

        Aşkın yalnızca filmlerde olmadığını kanıtlayan çiftler mutlu hikâyelerini paylaşıyor

        Aşkın varlığı ve derinliği yıllardan beri süregelen bir tartışmadır. Ancak tüm şüphelere rağmen bazı çiftler tüm sorulara kesin bir yanıt veriyor: aşk kesinlikle var! Üstelik sadece bunu yaşayanlar değil, buna şahit olanlar da bir o kadar şanslı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:24
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        1

        "6 Haziran'da, en iyi arkadaşım ve ben, fazladan bir yıl beklemek zorunda kaldıktan sonra nihayet nikah törenimizi yaptık!"

        2

        "Hiç tatile çıkmamıştım. Bu ay kocam ve ben çocuklarımızı okyanusa yaptığımız ilk tatile götürdük. Şimdiye kadarki en iyi 5 gündü!"

        3

        "3 yıl önce ondan kız arkadaşım olmasını istemiştim. Bugün ondan karım olmasını istedim. İkisine de evet cevabı aldım!"

        4

        "Büyükannem ve büyükbabam 2018 ve 1970'ler. Hâlâ aynı şekilde tatlılar!"

        5

        "Eşim ve ben balomuzda (2003) ve düğünümüzde (2020)."

        6

        "Kız arkadaşım (şu anda eşim) ve ilk fotoğrafta 6, diğerinde 26 yaşındayız. İlave olarak: 9 haftalık kızımız."

        7

        "80'lerde kız arkadaşım ve ben ve şimdiki zamanda biz."

        8

        "Sekizinci sınıftan bu yana 20 yıldır beraberiz."

        9

        "Gelecek ay ailemin 36. yıldönümü olacak. Evliliğin nasıl olması gerektiğine dair inanılmaz bir örnek oldular; evlilik, sevgi, saygı ve iletişim üzerine inşa edilmeli. Şimdi ağabeyim ve eşi de onların izinden gidiyor."

        10

        "Güzel eşimi gelinlikle gördüğüm an. Nefesimi kesti."

        11

        "8 yıl önce kız arkadaşım (şu anda eşim). İlk fotoğraf ilişkimizin başladığı ilk gün, ikinci fotoğraf evliliğimizin ilk günü."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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