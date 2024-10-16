Aslan beşte beş peşinde! Milli maç arasından sonra Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, daha sonra dört resmi karşılaşmasını da evinde oynayacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçlardan galip ayrılarak hem ligdeki liderliğini sürdürmek hem de moral tazelemek istiyor.

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