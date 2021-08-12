Aslan'da Muric harekatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Hırvatistan'dan bir haber geldi.

Cimbom'un Rijeka'nın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Robert Muric ile ilgilendiği öne sürüldü.

Al Ain'in de ilgilendiği Muric'in 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun 1.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle transfer olabileceği kaydedildi.

Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Muric, 2014'te Ajax'ın yolunu tuttu. Bir süre Pescara'da kiralık oynadıktan sonra Braga'ya transfer oldu. Muric, Şubat 2019'dan bu yana Rijeka formasını giyiyor.