Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Aslan savunmada yaralı - Galatasaray Haberleri

        Aslan savunmada yaralı

        Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Eyüpspor karşısında kritik 2 puan bıraktı. Rakip kaleyi şutlarıyla adeta döven sarı-kırmızılılar Berke Özer'i geçemedi.

        Giriş: 02.12.2024 - 10:22 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında Eyüpspor’u konuk etti.

        2

        Müsabakanın başında 1-0 geriye düşen Cimbom devre sonunda eşitliği yakalarken ikinci yarının başında Sallai’nin golü sarı-kırmızılıları öne geçirdi.

        3

        Maç boyunca birçok pozisyona giren sarı-kırmızılılarda son vuruşlar bir türlü gelmezken Berke Özer de kurtarışlarıyla fark yarattı.

        4

        Eyüpspor kalecisi bu sezonun kurtarış rekoruna imza atarken Galatasaray savunmadaki dalgınlıkla 2 puan bıraktı.

        5

        Konuk ekibin rakip yarı sahaya kalabalık geldiği nadir anlardan birinde ceza sahasına atılan pasın devamı golle sonuçlandı.

        6

        Okan Buruk’un öğrencileri yenilgisiz devam ettikleri sezonda rekor üstüne rekor kırarken savunmada geçen sezonu arıyor.

        7

        Geride kalan sezonun tümündeki iç saha maçlarında kalesinde 15 gol gören Galatasaray bu sezon ise şimdiden 10 gol yedi.

        8

        Kasımpaşa karşılaşmasında 3-0 öne geçen Galatasaray müsabakadan 3-3’lük beraberlikle ayrılmıştı.

        9

        Samsunspor mücadelesinde de kalesinde iki gol gören sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde üçüncü kez ikiden fazla gol yedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Sıcak gelişme!
        16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Sıcak gelişme!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı