Yönetmen koltuğuna Jale Atabey’in oturduğu ‘Sıkı Dostlar’ filminin senaryosunu Şeyda Delibasi yazıyor. Bir psikiyatrın hastasının, kendisini karavan yolculuğuna ikna etmesi ve sonrasında gelişen olayların anlatıldığı filmin ekibi çekimlerin devam ettiği Şile’de gazetecilerin soruların yanıtladı.

Çekimlerin çok keyifli geçtiğini belirten oyuncular, "Çok eğleniyoruz, gayet güzel, nazar değmesin. Kahkahası çok bol set" ifadelerini kullandılar.

Hakan Meriçliler "Sette başınıza gelen enteresan bir olay oldu mu?" sorusu karşısında Aslı Bekiroğlu'nun yaşadığı büyük sağlık probleminden bahsetti.

"İÇİMİZ PARÇALANDI"

Meriçliler, “Aslında bu filmde enteresan şeyler olduğunu soruyorsunuz. Biz yola beraber çıkarken ve film başlamak üzereyken Aslı belinden su aldırdığı için ciddi bir rahatsızlık yaşadı. Burada ambulansta bir gün yattı. Ambulansta öyle duruyordu içimiz parçalandı. Ondan sonra Aslı’yla yola devam edilemeyeceği gibi bir durum söz konusu olduğu için filme 1-2 gün ara verdik. Sonra 'yeni bir oyuncu değişikliği olmalı mı olmamalı mı?' derken asla ve asla vazgeçemeyeceğimiz için tekrar Aslı sahalara geri döndü. Öyle bir enteresan durum yaşadık dedi.



"KRAL GERİ DÖNDÜ"

Aslı Bekiroğlu sağlık durumu ile ilgili soruya, "Şimdi çok şükür iyiyim" derken söze giren Gürgen Öz, "Uyuyordum uyandım bir baktım ki dönmüş… Filmin WhatsApp grubu var. Bir baktım ki sabah ‘Kral geri döndü’ diye mesaj atmış” ifadeleriyle seti kahkahalara boğdu.

Doğa severliği bilinen Gürgen Öz, "Setler bizim işimiz. Set nerde biz ordayız. Ben alışkanlıklarımı da buraya getirdim. Tai Chi yapıyorum sette sakinleşiyorum. Egzersiz yapıyorum" dedi