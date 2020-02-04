Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Dizi oyuncusu Aslı Bekiroğlu ile sevgilisi Can Koçkan'ın birlikte olduğu görüntüleri internete sızdırıldı. Bunun üzerine Bekiroğlu görüntülerini yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte, Aslı Bekiroğlu hakkında detaylar...

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

16 Kasım 1995 yılında İstanbul'da doğan Aslı Bekiroğlu henüz 24 yaşındadır. Sosyal medya uygulaması Vine'da çektiği videolarla ünlenen Aslı Bekiroğlu birçok dizi ve filmlerde de rol almıştır. Bekiroğlu, son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde başrolde rol almıştır.