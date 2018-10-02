Popçu Murat Boz ile barıştıkları iddia edilen İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, "Kariyerime en baştan başka bir yerde başlamak istemem" dedi. Aslı Enver Murat Boz hakkında ise sessizliğini korudu
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Oyuncu Aslı Enver, L'Officiel Dergisi'ne kapak oldu.
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Rol aldığı İstanbullu Gelin dizisiyle adından söz ettiren 34 yaşındaki oyuncu, ''Başka bir yerde sıfırdan başlamayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna şöyle yanıt verdi: ''Kariyerime en baştan başka bir yerde başlamak istemem. Çünkü iyisiyle, kötüsüyle gelmiş olduğum bir yol var."
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"Yeni yerde hayatı kurmak şartsa, kimsenin seni tanımadığı ve kafasında seninle ilgili iyi ya da kötü hiçbir yargısının olmadığı bir şehir iyi gelebilir”
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Öte yandan Aslı Enver'in geçen aylarda ayrıldığı Murat Boz ile barıştıkları iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
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Murat Boz ve ağabeyi Ali Boz'a yakınlığıyla bilenen Astrolog Aytaç Öner, geçenlerde konuk olduğu bir programda ilginç bir açıklama yapmıştı.
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Sunucunun ''Aslı ile Murat barışacaklar mı?'' sorusuna Aytaç Öner, "Şu anda barışıklar ve çok mutlular" diye cevap vermişti.
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"İLK BEN Mİ SÖYLEDİM? ÖZÜR DİLERİM"
Stüdyodakilerin şaşkınlık yaşaması üzerine ne yapacağını şaşıran Aytaç Öner "Kimse bilmiyor muydu? İlk ben mi söyledim. O zaman özür diliyorum" demişti.
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Öte yandan; Aslı Enver'in Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra gönlünü bir işadamına kaptırdığı iddia edilmişti.
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Aslı Enver'in aşk yaşadığı işadamının evli olduğu oyuncunun da bunu öğrendikten sonra ilişkisine nokta koyduğu çıkan haberler arasındaydı.
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Bu haberlerin ardından Aslı Enver şu açıklamayı yapmıştı:
"Bugüne kadar asla doğruluk payı olmayan, çirkin iddialarla yapılan, ayrılık sebebi olarak gösterilen hiçbir haber için açıklama yapmadım.
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Ancak devamlı evli ve çocuklu kişilerle adımı kullanarak, gerçeklik payı olmayan 'iddia edildi' denilerek haberler yapılması artık beni de ailemi de ciddi derece üzüyor ve yıpratıyor.
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Bu haberi ortaya atan Instagram hesabı ve gazeteci ile ilgili de hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Bundan sonra bu tarz tüm asılsız haberler için de hukuki hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim."
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