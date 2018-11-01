Aslı Enver'den tek taş pozu

Oyuncu Aslı Enver, rol aldığı 'İstanbullu Gelin' dizisinin çekildiği Nişantaşı'nı mesken tuttu. Civardaki kafe ve restoranların müdavimi olan oyuncu, yine bir set arası objektiflere yansıdı