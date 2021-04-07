Aslı Hünel'den 'Ayarsızım' 0:00 / 0:00

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Söz ve müziği Zeynep Dalgıç'a, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait olan ve yönetmenliğini Müjdat Küpşi'nin üstlendiği 'Ayarsızım'ın klibi, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kültür miraslarından biri olarak kabul edilen tarihi yarımadadaki Ayasofya'da çekti.

Klip Hagia Sofia Mansions'da çekildi. 542 yılında Bizans İmparatoru Justinyanus tarafından inşa edilen sarnıçta, sosyal mesafe kurallarına uyularak mistik bir atmosferde gerçekleştirildi.

1500 yıllık tarihi ile görkemli bir başyapıt olarak günümüze kadar ulaşan sarnıcın yanı sıra, otel içerisinde yer alan tarihi hamamda da çekimler gerçekleştiren Hünel, turizmin yeniden canlanması için bu tür vizyoner projelerin gerekli olduğunu söyledi.

Aslı Hünel'in 'Ayarsızım' şarkısı, tüm müzik platformlarında yerini aldı.