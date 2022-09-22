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Haberler Televizyon 'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde duygusal anlar yaşandı... Burcu Aslan: Annem beni hiç arayıp sormadı!
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Burcu Aslan: Annem beni hiç arayıp sormadı!

SHOW TV'nin ekranlarda fırtınalar estiren fenomen programı 'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 928. bölümü ekrana geldi

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde duygusal anlar yaşandı... Burcu Aslan: Annem beni hiç arayıp sormadı!
"Annem beni hiç arayıp sormadı!"
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'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 928. bölümünde; 29 yaşında, 12 yıllık evli Burcu Aslan'ın evine konuk olundu. Burcu gelin, küçüklüğünden beri anne ve baba sevgisinden yoksun büyüdüğünü söyledi. Aslan, yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşandı.

'Aslı Hünel ile Gelin Evi', yeni sezonuyla hafta içi her gün saat 12.15'te Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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