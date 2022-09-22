Burcu Aslan: Annem beni hiç arayıp sormadı!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 928. bölümünde; 29 yaşında, 12 yıllık evli Burcu Aslan'ın evine konuk olundu. Burcu gelin, küçüklüğünden beri anne ve baba sevgisinden yoksun büyüdüğünü söyledi. Aslan, yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşandı.
'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 928. bölümünde; 29 yaşında, 12 yıllık evli Burcu Aslan'ın evine konuk olundu. Burcu gelin, küçüklüğünden beri anne ve baba sevgisinden yoksun büyüdüğünü söyledi. Aslan, yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşandı.
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