Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin yeni sezonu yarın başlıyor! SHOW TV'nin fenomen yarışma programı 'Aslı Hünel ile Gelin Evi' yarın yeni sezona 'merhaba' diyor. Yeni sezonun ilk haftasına dair yayınlanan tanıtım sürprizlerle dolu renkli bölümlerin izleyicileri beklediğini gösteriyor.

SHOW TV’nin fenomen yarışma programı ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’ yarın yeni sezona ‘merhaba’ diyor. Yeni sezonun ilk haftasına dair yayınlanan tanıtım sürprizlerle dolu renkli bölümlerin izleyicileri beklediğini gösteriyor.

Eğlenceli anların yaşandığı yeni sezon tanıtımında şarkılar söyleniyor, çeyizler seriliyor; ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar birçok farklı alan değerlendiriliyor. Üstelik bu sezon yarışmada büyük ödül artık her hafta 50 bin TL!

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Ayrıca bu sezon; her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan ilişki testini kazanan gelinlere çil çil altın, 5 gelinin hafta boyunca ev hanımlığını konuşturduğu beceri oyununu kazananlara ise sürpriz hediyeler verilecek.

‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’ yarından itibaren hafta içi her gün saat 12.15’te SHOW TV’de.