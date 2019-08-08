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Aslı İşler kimdir? Kaç yaşında? Aslı İşler nerelidir?

Daha önce Aslı Enver ile ayrılıp tekrar barıştıkları dönemde Murat Boz'la beraber gece kulübüne gittikleri iddiasıyla gündeme gelmiş olan oyuncu Aslı İşler ismi vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Peki Aslı İşler kimdir? Kaç yaşında? Aslı İşler nerelidir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Aslı İşler

Bir dönem adı Murat Boz'la aşk yaşadığı iddialarına karışmış olan oyuncu Aslı İşler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Aslı işler kimdir? Kaç yaşında? Aslı İşler nerelidir? İşte yanıtı..

ASLI İŞLER KİMDİR?

16 Ağustos 1993 İstanbul doğumlu Türk reklam, dizi oyuncusu.Tiyatro ve oyunculuğa ilgisi, ortaokuldaki tiyatro kulübüyle başlamıştır. Lady Macbeth rolünü üstlendikten sonra oyunculuk yapmaya o zaman karar vermiş, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır, Ardından Haliç Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünü kazanıp, başarıyla mezun olmuştur.Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda 1 sene oyunculuk dersleri almıştır.

DİZİ VE FİLMLERİ

  • Muhteşem Yüzyıl: Kösem - 2016
  • Acemi Cadı: 2006
  • Kampüsistan ( Konuk Oyuncu) - 2003
  • Bir İstanbul Masalı - 2003

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