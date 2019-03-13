Aslı T. Kızmaz’ın İnkılâp Kitabevi’nden çıkan ve raflarda yerini aldığı ilk haftadan itibaren çok satanlar listesine girmeyi başaran ilk romanı Benden Ne Olur?, beşinci baskısını yaptı.

Eğlenceli dili ve muzip üslubuyla dikkat çeken roman, hayatının bir bölümünü “Benden ne olur?” sorusuyla geçiren gözü kara bir kadının her satırında şaşırtan hikâyesini anlatıyor.

Aslı T. Kızmaz, romanda hayallerinin peşinden koşan, “sıradan” hayatını daima eğlenceli hale getirebilen, yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeyen bir karakter olan Sertab Bal’ın öyküsü üzerinden okurları, sürprizlerle dolu bir olay örgüsüyle baş başa bırakıyor. Her kadının kendinden bir şeyler bulabileceği “Benden ne olur?”, tüm kitapçılarda okurlarını bekliyor.